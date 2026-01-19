сегодня в 13:55

В Подмосковье стартовал прием заявок на проект «Театральный поединок» 2026

В Московской области 19 января начался прием заявок на участие в VII сезоне молодежного проекта «Театральный поединок». К участию приглашаются театральные коллективы образовательных учреждений региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

VII сезон молодежного проекта «Театральный поединок» стартует в Подмосковье 19 января. В течение года театральные коллективы примут участие в конкурсной и образовательной программах, а завершится проект большим финалом.

К участию приглашаются коллективы учащихся учреждений дополнительного образования сферы культуры, а также организаций с театральными отделениями или факультативными театральными коллективами. Успешно прошедшие отборочный этап команды смогут пройти тренинги и мастер-классы под руководством ведущих педагогов и экспертов театрального искусства.

В рамках конкурсной программы коллективы выступят на сцене в формате кастинг-встреч и поединков. Все участники, независимо от результатов, продолжат обучение в образовательной программе проекта на протяжении сезона.

Проект реализует АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева». Подробная информация и анкета для подачи заявок размещены на сайте театральныйпоединок.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.