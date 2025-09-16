В Подмосковье стартовал прием заявок на фестиваль народного творчества

До 28 сентября принимаются заявки на участие во II фестивале народного творчества «Подмосковные узоры». Фестиваль посвящен художественным промыслам и народному творчеству Московской области. В этом году для всех желающих впервые состоится конкурс художественных работ, лучшие из которых будут напечатаны как сувенирные открытки. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К участию приглашаются творческие коллективы народного танца, вокалистов и инструменталистов Подмосковья, а также художники и ремесленники. Подать заявки на участие можно на сайте

Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» пройдет 11 октября 2025 года в Зарайском центральном парке. Гости мероприятия познакомятся с Культурным кодом региона, особенностями богородской резьбы по дереву, федоскинской росписи, ручной набойки рисунка на ткань и другими традициями художественного промысла, посетят творческие мастер-классы от профессиональных мастеров и познавательные лекции.

В прошлом году фестиваль «Подмосковные узоры» состоялся в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада. В концертной программе «Музыкальный орнамент» приняли участие 12 коллективов, а художественные мастер-классы посетили более 180 участников. Особенностью фестиваля стал необычный арт-объект в виде лошади, на который дети самостоятельно смогли наносить трафаретные узоры, создав яркий орнамент.

Организатором фестиваля является автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк») при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.