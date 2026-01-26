В Подмосковье стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла 2026»

В Красногорске 26 января начался прием заявок на VII Открытый областной фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла 2026». К участию приглашаются исполнители от 8 лет, заявки принимаются до 9 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Красногорске стартовал отбор на VII Открытый областной фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла 2026». Мероприятие направлено на развитие детского, юношеского и взрослого художественного творчества в Подмосковье.

К участию приглашаются конкурсанты от 8 лет, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Заявки принимаются с 26 января по 9 марта по направлениям «Вокальное искусство» и «Театральное искусство» в пяти возрастных категориях: 8–12 лет, 13–16 лет, 17–24 года, 25 лет и старше, а также в смешанной возрастной группе.

Фестиваль пройдет в три этапа. Для участия в первом туре необходимо отправить заявку и видеозапись выступления на электронную почту musicalmaster20@gmail.com. Участники, набравшие наибольший балл, получат приглашение на второй этап, который состоится 21–22 марта в ДК «Салют» Красногорска. Гала-концерт и награждение победителей пройдут 10 апреля в ДК «Подмосковье».

Президент фестиваля — народная артистка РФ Тереза Дурова, председатель жюри — народный артист РФ Максим Дунаевский. Ежегодно в конкурсе участвуют более 600 солистов и коллективов из разных регионов России.

Положение о фестивале и форма заявки доступны в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.