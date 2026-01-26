В Подмосковье стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс «Голос Победы»

Прием заявок на областной патриотический фестиваль-конкурс «Голос Победы» начнется 1 февраля и продлится до 10 февраля в Раменском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 1 февраля в Подмосковье открыт прием заявок на участие в областном патриотическом фестивале-конкурсе «Голос Победы». Финал мероприятия пройдет 28 февраля во Дворце культуры «Победа» в Раменском округе.

К участию приглашаются творческие коллективы и солисты в возрасте от 6 лет. Конкурс проводится по трем номинациям: вокальное искусство, хореографическое искусство и художественное слово. Возрастные категории участников: младшая (6–9 лет), средняя (10–13 лет), старшая (14–17 лет) и взрослая (от 18 лет).

Конкурс пройдет в два этапа: отборочный и финальный. Для участия в отборочном туре необходимо отправить заявку и ссылку на видеозапись выступления на электронную почту konkurs_pobeda@list.ru до 10 февраля. Лауреаты каждой номинации и возрастной категории выйдут в финал.

Положение о конкурсе, форма заявки и требования к видеозаписи размещены на сайте ДК «Победа». Здесь же будут опубликованы результаты отборочного тура. Гала-концерт лауреатов I степени состоится 28 февраля. Победителей определит жюри, в состав которого войдут заслуженные работники культуры, преподаватели вузов и колледжей, а также представители учреждений дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.