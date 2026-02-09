сегодня в 18:08

В Подмосковье стартовал конкурс открыток и фотографий к 60-летию Золотого кольца

10 февраля в Подмосковье начался прием работ на творческий конкурс открыток и фотографий «Коллекция путешествий по Золотому кольцу», посвященный 60-летию туристического маршрута, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс открыток и фотографий «Коллекция путешествий по Золотому кольцу» стартовал 10 февраля в рамках креативной лаборатории. Проект реализуется совместно сервисом RUSSPASS и Школой дизайна НИУ «Высшая школа экономики».

К участию приглашаются граждане России старше 18 лет. Заявки принимаются на цифровой конкурсной платформе.

В конкурсе предусмотрены две номинации: «Нарисованная открытка» и «Фото». Работы в номинации «Нарисованная открытка» принимаются с 10 февраля по 26 апреля. Участникам необходимо создать серию из 12 иллюстрированных открыток, посвященных городам и населенным пунктам маршрута «Золотое кольцо», выполненных в едином стиле.

С 27 апреля по 23 августа принимаются работы в номинации «Фото». Участники должны представить 12 художественных фотографий, раскрывающих образ не менее трех населенных пунктов Золотого кольца России.

В каждой номинации жюри выберет по три победителя, а также определят по одному лауреату народным голосованием. Итоги конкурса и список победителей опубликуют 9 октября на платформе креативной лаборатории.

Маршрут «Золотое кольцо» был создан в 1967 году и включал Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. В январе 2026 года в маршрут добавили новые локации, в том числе шесть точек в Подмосковье: Абрамцево, Гжель, Ликино-Дулево, Мураново, Софрино и Хотьково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.