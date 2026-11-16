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В Подмосковье стартовал форум о народных художественных промыслах

Форум «Народные художественные промыслы: цикл деловых мероприятий» открылся 13 ноября в музее «Новый Иерусалим». Программа продлится до декабря и будет посвящена развитию и поддержке промыслов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Министерство культуры и туризма Московской области совместно с ВОО «Молодая Гвардия» 13 ноября дало старт программе форума «Народные художественные промыслы: цикл деловых мероприятий». Встречи пройдут с ноября по декабрь на площадке Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».

В первый день участники просветительской программы для молодежи познакомились с культурным кодом региона и историей создания изделий подмосковных промыслов. Программу завершила экскурсия по выставке «Федоскино: где живет душа».

Дальнейшие мероприятия посвятят сочетанию традиций народных художественных промыслов и современных креативных индустрий. В планах — заседание председателей молодежных парламентов Центрального федерального округа, интенсив «Креативный город — территория возможностей», конференция совместно с «Союзом женщин России», деловое мероприятие с Национальным центром «РОССИЯ» и другие встречи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.