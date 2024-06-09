В Подмосковье состоялся детский фестиваль для особенных детей

В Московской области при поддержке правительства региона провели II Международный фестиваль творчества особенных детей «В будущее без границ». Мероприятие состоялось в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе, сообщает Regions.ru.

На фестивале собрались свыше 2 тыс. детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Ребята приехали более чем из 20 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Впервые в этом году участниками мероприятия стали творческие коллективы Луганской Народной Республики. Фестивали проводят по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья уже 14 лет.

Фестиваль начался с мастер-классов. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации (КЦСОиР) «Шатурский» провели для участников мастерскую «Гипсо-сказочная фантазия».

Педагог дополнительного образования КЦСОиР «Шатурский» Александра Засорина рассказала, что они прибыли, чтобы поделиться с родителями и их детьми творчеством. Поскольку фестиваль в этом году посвящен сказкам народов мира, гипсовые заготовки привезли по теме.

«Предлагаем ребятам раскрашивать героев сказок Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка» и «Принцесса на горошине», национальных сказок Африки и других. Детям мастер-класс нравится. Краски — это очень хороший способ релакса и самовыражения», — добавила она.

Второй год ведущими фестиваля стали председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья, руководитель международного сообщества матерей детей-инвалидов «Про нее» Инна Орлова и корреспондент, ведущий программы «Утро. Самое лучшее» на НТВ Евгений Вяхирев.

«Я рада, что фестиваль объединяет семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также общественные организации из разных регионов России и стран СНГ, которые помогают таким семьям. Мы делимся опытом, своими знаниями, идеями. И это здорово», — отметила Орлова.

Также она заявила, что фестивальное движение с первого дня поддерживает правительство Московской области и лично губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня много говорилось про инициативы нашей ассоциации, но на одних инициативах мы бы далеко не уехали. Мы задаем какой-то вектор, говорим, что нам хотелось бы, что нашим семьям с детьми-инвалидами было бы интересно, и всегда находим понимание, отклик. Это очень важно», — добавила Орлова.

Для гостей также провели гала-концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.