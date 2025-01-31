В Подмосковье состоится трансконтинентальный пробег

В субботу, 1 февраля, на территории порта-курорта «Экспедиция», Пушкинский г. о., деревня Никольское, состоится последний отбор в гонку «Экспедиция-Трофи»-2025. Организаторы приглашают всех желающих приехать поддержать участников. Начало мероприятия в 11:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году проекту «Экспедиция-Трофи» исполняется 20 лет. Это трансконтинентальный автопробег и самое протяженное в мире автомобильное соревнование.

Зимняя гонка на внедорожниках начнется 23 февраля в Мурманске и завершится 8 марта фестивалем во Владивостоке. 25 февраля автопробег пройдет в парке «Экспедиция» в Подмосковье. Другие пункты пробега: Ленинградская область, Тюмень, Руян-на-Оби, озеро Байкал и Хабаровск. Участников ждет семь этапов, на каждом из которых нужно собрать максимальное количество баллов, выполняя ориентирование на местности и решая логические задания, связанные с поиском нужных точек и направлений. Маршрут включает элементы технического бездорожья с труднопроходимыми препятствиями.

В гонке «Экспедиции-Трофи» принять участие могут все желающие старше 18 лет. Для этого надо было собрать команду и подать заявку. Каждая команда состоит из двух внедорожных автомобилей и шести человек экипажа, в которых должна быть минимум одна девушка.

У тех, кто не успел попасть в отбор основной части пробега, до 15 февраля еще есть возможность подать заявку на участие в «Прологе» — гонке на отрезке от Мурманска до Москвы, который вместе с основными участниками соревнования смогут проехать все желающие. Для участия в «Прологе» надо собрать экипаж от двух до четырех человек на полноприводном автомобиле и пройти регистрацию.

Главным призом спортивного зачета «Экспедиция-Трофи» 2025 года станут шесть золотых жетонов. Кроме того, будут еще два приза — в номинациях «Дух Экспедиции» и «Социальный зачет».

Основные важные точки «Экспедиция-Трофи» 2025 года:

23 февраля — Мурманск, старт;

24 февраля — Ленобласть, спецучасток в месте прорыва блокады;

25 февраля — Москва, ВДНХ;

25 февраля — Парк «Экспедиция», Подмосковье;

3 марта — Байкал, фестиваль на льду Байкала;

8 марта — финиш и фестиваль во Владивостоке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.