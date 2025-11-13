В Подмосковье состоится финал VI сезона молодежного проекта «Театральный поединок»

24 ноября на Большой сцене Московского губернского театра состоится финал VI сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Проект направлен на формирование молодежного творческого сообщества, где каждый имеет возможность развиваться до профессионального уровня и строить свою карьеру. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом сезоне в проекте участвовали юные актеры из 32 коллективов театральных студий 25 городов Подмосковья. Участниками финальной игры стали:

Образцовый коллектив «Театр «Дебют» (г. Волоколамск);

Образцовый коллектив Театральная студия «Мозаика» (г. Дедовск);

Детский Эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» (г.о. Химки).

В рамках финальных мероприятий пройдет заключительная игра проекта «Театральный поединок», в результате которой три команды распределятся по местам на пьедестале почета. В программе финального дня «Театрального поединка» состоятся творческие встречи, оригинальные и познавательные мастер-классы в разнообразных сферах театрального искусства. Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры.

В завершение вечера состоится церемония закрытия и награждение всех участников, финалистов и победителей шестого сезона проекта.

Организаторы проекта в Московской области: АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.