В Подмосковье реализуется проект для юных артистов «Встреча с театром»

15 сентября в Доме культуры им. Лепсе в округе Подольск состоялся мастер-класс по актерскому мастерству, вокалу и сценическому движению для юных артистов театра «Подмастерья» и участников многих театральных студий Подольска, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Встреча с театром». Ранее 12 сентября такие занятия для начинающих актеров прошли в Доме культуры «Кучино» в округе Балашиха.

На занятиях ребята учились не только актерскому мастерству, но и важности работы с физикой. Физические упражнения помогают актерам развивать гибкость, силу и выносливость. Упражнения на раскрепощение помогают преодолеть внутренние барьеры, позволяя артистам свободно выражать свои эмоции. Также педагоги уделили особое место упражнениям на развитие внимания. Оно необходимо для того, чтобы юные актеры могли сосредоточиться на партнерах и окружающей обстановке, создавая правдоподобную сценическую реальность. Занятия провели педагоги Денис Лазутин, Марина Пушкова и Илья Викторов.

Мастер-класс стал не только полезным, но и вдохновляющим опытом для всех участников. Ребята обогатились новыми знаниями и идеями и готовы воплощать их на сцене. Подобные мероприятия очень важны, потому что способствуют развитию талантов маленьких артистов и помогают им становиться настоящими профессионалами.

Проект «Встреча с театром» проводится министерством культуры РФ совместно с ассоциацией музыкальных театров России. Он направлен на поддержку и развитие детского самодеятельного театрального искусства и дополнительного образования в сфере культуры. В этом году участниками проекта кроме Московской области стали Хабаровский край, Республика Тыва, Республика Марий Эл и Тверская область. В рамках проекта занятия с воспитанниками детских театральных коллективов проводят профессионалы театра и специалисты по детской педагогике.

Вторым этапом проекта станет научно-практическая конференция на тему приобщения детей к театру для педагогов театральных коллективов. Она пройдет в ноябре этого года в Москве.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.