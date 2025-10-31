В Подмосковье прошли творческие мастерские проекта «Новое передвижничество»

Одаренные дети Подмосковья стали участниками общероссийского проекта «Новое передвижничество», организатором которого является Общенациональный фонд развития культуры и защиты интеллектуальной собственности при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Творческие мастерские прошли с 24 по 28 октября на базе образовательных организаций сферы культуры: детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой» г. о. Электросталь, Детской школы искусств имени С. Д. Сурмилло г. Озеры г. о. Коломна, 1-го Московского областного музыкального колледжа г. Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Обучающиеся, студенты и преподаватели образовательных организаций сферы культуры Подмосковья из г. о. Воскресенск, м. о. Егорьевск, г. о. Коломна, г. о. Мытищи и г. о. Электросталь приняли участие мастер-классах по направлениям «Изобразительное искусство», «Музыкальное исполнительство», методическом семинаре и творческом мероприятии с участием доцента кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, профессора кафедры специального фортепиано Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства, лауреата международных конкурсов Максима Владимировича Филиппова. Участники встречи получили возможность поработать над произведениями под руководством маэстро: отрабатывать нюансы звучания, выразительность и чистоту интонации. Каждому студенту педагог уделил внимание, разбирая детали исполнения и демонстрируя профессиональные приемы. После мастер-класса прошла открытая беседа, где молодые музыканты задавали вопросы о сценическом волнении, профессиональном росте и поиске собственного творческого голоса. Максим Владимирович поделился личными историями, подчеркнув важность постоянного труда и искреннего отношения к музыке.

Программы мастер-классов на направление «Изобразительное искусство» представили: художник-монументалист, член-корреспондент Российской академии художеств, член союза художников России, член творческого союза художников, декан факультета дополнительного образования, старший преподаватель кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств Ксения Александровна Воронова; российский художник, старший преподаватель кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств, член живописного отделения Московского союза художников, член монументально-декоративного отделения Московского союза художников, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Викторович Мальцев.

Участники проекта «Новое передвижничество» получили возможность через общение с профессионалами научиться новым техникам и приемам, повысить свое мастерство и расширить свои знания в области музыкального и изобразительного искусства.

В ведомстве напомнили, что проект «Новое передвижничество» основан в 1991 году и охватывает более 100 городов России, взаимодействуя с ведущими учебными заведениями, филармониями и культурными центрами России.

Основные цели проекта — распространение художественных ценностей, повышение профессионального уровня учащихся творческих учебных заведений и эстетическое воспитание молодежи средствами классического искусства. Занятия проводят российские деятели культуры для воспитанников школ искусств и творческих колледжей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.