В Подмосковье пройдут заключительные представления фестиваля «Маги в парках»

13 и 14 сентября в парках Подмосковья пройдут заключительные представления отборочного этапа фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 сентября, в субботу, представление состоится в парке им. Н. Островского в Ступино, 14 сентября, в воскресенье, зрителей приглашают в Зарайский центральный парк. Начало программы в 19:00.

Начинающие и профессиональные иллюзионисты продемонстрируют свои таланты и поборются за звание лучших. Оценивать их выступления будут братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

Помимо конкурсной программы зрители увидят профессиональные трюки иллюзии от братьев Сафроновых, в том числе самую быструю «Телепортацию», «Распиливание» и другие. В некоторых номерах также смогут принять участие посетители фестиваля.

Завершится проект 21 сентября большим гала-концертом в 14:00 на набережной в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Победители конкурсной части фестиваля получат возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. Также в рамках программы в гала-концерте примут участие известные иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.