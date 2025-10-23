В Подмосковье пройдут творческие мастерские проекта «Новое передвижничество»

24-25 и 27–28 октября в Электростали, Озерах и Коломне пройдут мероприятия Общероссийского проекта «Новое передвижничество» при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.

В программе проекта проведение творческих мастерских «Новое передвижничество» для детей и молодежи, обучающихся по творческим специальностям, а также их преподавателей.

Проект «Новое передвижничество» основан в 1991 году и охватывает более 100 городов России, взаимодействуя с ведущими учебными заведениями, филармониями и культурными центрами России.

Цель программы «Новое передвижничество» — распространение художественных ценностей на территории России, повышение профессионального уровня учащихся творческих учебных заведений, эстетическое воспитание молодежи с помощью классического искусства и высокого уровня исполнительского мастерства.

В рамках программы ведущие деятели искусства нашей страны проводят мастер-классы для учащихся школ искусств и колледжей творческих направлений.

В этом году занятия пройдут 24 и 25 октября на базе МБУ ДО «Детская художественная школа имени Н. Н. Лаврентьевой» г. о. Электросталь, 27 октября — на базе МБУ ДО «Детская школа искусств имени С. Д. Сурмилло» г. о. Коломна, 28 октября — на базе ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж, г. Коломна.

Программу представят:

Ксения Александровна Воронова (станковая композиция) – художник-монументалист, член-корреспондент Российской Академии художеств, член Союза художников России, член Творческого Союза художников, декан факультета дополнительного образования, старший преподаватель кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств;

Алексей Викторович Мальцев (изобразительное искусство) — российский художник, старший преподаватель кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств, член живописного отделения Московского союза художников, член монументально-декоративного отделения Московского союза художников, член-корреспондент Российской академии художеств;

Максим Владимирович Филиппов (фортепиано) — доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, профессор кафедры специального фортепиано Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства, лауреат международных конкурсов.

Участники проекта «Новое передвижничество» получат возможность через общение с профессионалами повысить свое мастерство в музыке и изобразительном искусстве, научиться новым техникам и приемам, расширить свои знания в области искусства.

Оператором художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» является Общенациональный фонд развития культуры и защиты интеллектуальной собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.