В Подмосковье пройдет XI межрегиональный фестиваль «Царская уха» 20 июля

XI Межрегиональный фестиваль «Царская уха» приглашает всех 20 июля насладиться великолепной атмосферой и отличными развлечениями. Гастрономический праздник, который стал настоящей традицией г. о. Луховицы, будет проводиться под открытым небом уже в одиннадцатый раз, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На фестивале гостей ждет настоящий праздник вкусов и креатива. Не только можно будет насладиться дегустацией великолепной ухи, приготовленной по старинному рецепту, но и окунуться в атмосферу разнообразных мероприятий: концертов, мастер-классов, выставок и театрализованных представлений.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия уточняют, что гости смогут принять участие в разных конкурсах, посетить выставки художников и ремесленников, поучаствовать в мастер-классах и просто отлично провести время в компании друзей и семьи.

Фестиваль будет проходить в поселке Белоомут, на левом берегу реки Оки. Начало состоится 20 июля в 10:00. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.