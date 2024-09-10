В Подмосковье пройдет VIII фестиваль-конкурс «Ашукино-Фэст. Сцена без границ»

15 сентября в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино пройдет VIII Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 12:00 в округе Пушкинский соберутся более 430 человек из 20 городских округов Московской области, чтобы принять участие в конкурсной программе, оценивать которую будет компетентное жюри во главе с художественным руководителем государственного ансамбля «Русская душа», народной артисткой России Людмилой Николаевой.

Гостей фестиваля ожидает выступление 60 лучших коллективов и исполнителей Подмосковья, а также интерактивные площадки, мастер-классы, тематические фотозоны и многое другое.

Завершится праздник в 17:00 концертом народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа», а также награждением лауреатов VIII Московского областного фестиваля-конкурса народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ».

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.