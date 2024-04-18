В Подмосковье пройдет специальная программа ко дню рождения Ленина

В 16:00 состоится лекция-экскурсия «Ленин и Парфенон. История последнего советского музея», которую проведет ученый секретарь музея-заповедника «Горки Ленинские» Борис Власов. Гостей ждет путешествие в 1987 год, когда к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции на территории музея-заповедника открылось новое здание последнего в СССР ленинского музея. Посетители лекции-экскурсии узнают о малоизвестных фактах, связанных с архитектурой и экспозицией Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина», его архитектором Леонидом Павловым. Найдут ответы на вопрос, почему так долго велось строительство «Последнего советского музея» и, одновременно, «Первого в стране мультимедийного музея» и в чем заключается точная связь Научно-культурного центра с числовой символикой древнерусских храмов.

Начальник отдела научно-просветительской работы Светлана Генералова представит редкие образцы из собрания нотной библиотеки, хранящейся в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» и расскажет о значении музыки в семье Ульяновых. Всего библиотека насчитывает 395 нотных тетрадей, изданных в почти столетний промежуток: от первой половины XIX века до 30-х годов XX века. Ноты имеют отношение ко всей семье Ульяновых — матери Владимира Ильича Марии Александровне, его сестрам, братьям и племянникам. Все они участвовали в приобретении и сохранении библиотеки. Светлана Генералова расскажет, о том, кому конкретно принадлежала та или иная тетрадь и кто был главным переписчиком нот в семье.

В завершении программы в 17:00 перед гостями музея В. И. Ленина выступит солист Московской областной филармонии Олег Калагуров. В концертном зале пройдет концерт фортепианной музыки «Вселенная рояля», в программу которого вошли несколько произведений, которые высоко оценивал В. И. Ленин. Среди них сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.

«По традиции ко дню рождения В. И. Ленина мы старается приготовить для посетителей неординарные экскурсии, выставки, лекции. В этот день на территории проходит много субботников, участники которых с удовольствием посещают нашу праздничную программу. Уверен, что 20 апреля в Горках Ленинских каждый посетитель научно-культурного центра сможет найти для себя интересное мероприятие», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.