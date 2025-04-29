В Подмосковье пройдет литературный фестиваль «Проект: поэт»

С 6 по 8 июня 2025 года в усадьбе Вяземы пройдет юбилейный литературно-поэтический фестиваль «Проект: поэт» — одно из главных культурных событий лета. Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль объединит поэзию, театр, музыку и живое слово в особом пространстве — Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, месте, где прошли детские годы великого поэта. Усадьба Вяземы с ее богатой историей станет не просто площадкой проведения, а полноценным участником мероприятия.

Цель фестиваля — создать открытую платформу для свободного самовыражения, поддержать молодых авторов и привлечь внимание к поэзии как живому и актуальному искусству, объединяющему поколения.

«Фестиваль «Проект: ПОЭТ» — это не просто сцена для чтения стихов, это пространство живого творчества, объединяющее поколения. В год пятилетия фестиваля мы гордимся тем, что Подмосковье становится точкой притяжения для всех, кто ценит силу слова, музыку и театр. «Проект: ПОЭТ» показывает, что поэзия остается современной, нужной и по-прежнему способной трогать сердца», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

В течение трех дней гостей фестиваля ждут выступления звезд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы, «открытый микрофон», где каждый сможет выйти на сцену и прочесть свои любимые стихи или стихи собственного сочинения, разнообразные мастер-классы, дизайнерские фотозоны и многое другое.

Среди участников фестиваля — народные артисты России Борис Щербаков и Юлия Рутберг, заслуженные артисты России Гоша Куценко и Борис Андрианов, актеры театра и кино Павел Деревянко, Даша Блохина, стендап-комик Евгений Чебатков, поэтесса Таня Равилова с проектом РАВИ_ПИШЕТ, певица и автор песен VLADA MIRAVI с Universal Ballet под руководством Любови Magirani, а также заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», которые исполнят легендарные песни Nautilus Pompilius. Их выступление станет одним из центральных музыкальных событий фестиваля.

Особым событием станет музыкально-драматическая программа «Хулиган и Классик. Идеальная пара» в исполнении актера театра и кино Павла Деревянко и заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова — уникальный синтез актерской игры и живого инструментального звучания.

Среди сюрпризов фестиваля — концертная программа заслуженного актера России Гоши Куценко и группы «ГК», в рамках которой прозвучат знакомые всем песни из советских кинолент в оригинальной аранжировке.

Ведущим фестиваля традиционно станет поэт, писатель, журналист и ведущий радиостанции «Наше радио» Дмитрий Ленский.

Для юных гостей подготовлена отдельная программа. Помимо музыкально-драматической постановки «Сказка о рыбаке и рыбке» в исполнении Государственного академического русского народного Волжского хора имени Петра Милославова, зрителей ждет еще одно яркое событие — показ мультипликационного фильма «Ай да Пушкин!» в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Виктора Луценко. Этот формат станет зрелищным и увлекательным синтезом музыки и анимации для всей семьи.

Одним из ключевых вечерних событий станет бесплатный показ художественного фильма «Пророк. История Александра Пушкина» — масштабной экранизации о жизни и внутреннем мире Александра Пушкина. Показ пройдет под открытым небом в атмосфере поэтического вечера.

Особую атмосферу на фестивале создадут персонажи уличного театра «Сосферас» и театральные перформансы, которые будут происходить непосредственно в прогулочном пространстве.

Также в течение фестиваля гостей будет сопровождать музыкальное оформления от DJ Zedju и струнного квартета Quattrosound, создающее живой звуковой фон и настраивающее на атмосферу творческого погружения. Их выступления станут своеобразным музыкальным мостом между площадками и событиями, дополняя общее звучание фестиваля современным ритмом и выразительными инструментальными акцентами.

На территории усадьбы расположатся арт-объекты и атмосферные фотозоны. Они станут не только яркими акцентами пространства, но и местом, где можно запечатлеть вдохновляющие моменты. Для удобства и отдыха посетителей на площадке предусмотрены точки питания и зоны отдыха.

Дополнительная программа фестиваля предложит гостям познакомиться с экспозицией музея.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы фестиваля: ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина.

Партнеры фестиваля: природная минеральная вода «Калинов Родник» и лимонад «Калиновъ Винтажный» — по историческим рецептам XIX века; ЛитРес — крупнейший сервис цифровых книг; «Невская палитра» — ведущий российский производитель художественных материалов; «Бери заряд» — сервис аренды пауэрбанков; «Наше Радио» — одна из ведущих российских радиостанций с качественной отечественной музыкой; «Сноб» — медиапроект о людях и явлениях с многомиллионной аудиторией.

Вход на все дни фестиваля осуществляется по билетам. Билеты доступны на официальном сайте музея.

Мероприятия рассчитаны на аудиторию 0+, 6+, 12+, 16+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.