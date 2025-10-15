В Подмосковье пройдет концерт-моноспектакль «Эту жизнь за все благодарю»

18 октября и 22 ноября в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ пройдет концерт-моноспектакль „Эту жизнь за все благодарю“, посвященный яркому представителю поэтов Серебряного века — Сергею Есенину. К юбилею поэта музей подготовил две поэтические встречи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К 130-летнему юбилею Сергея Есенина, состоится концерт-моноспектакль, на котором в исполнении Сергея Гущина, мастера художественного слова и ученого секретаря музея-заповедника, прозвучат стихи поэта. Гости услышат лирические строки о Родине, природе, любви и жизни поэта.

Вторая поэтическая встреча намечена на 22 ноября и будет посвящена неизвестному Есенину. Посетители музея узнают об отношении поэта к идее построения «нового общества», его мысли о политике и роли поэта в дни социального перелома. Встреча завершится исповедальной поэмой Есенина «Черный человек».

Начало в 15:00. 16+.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.