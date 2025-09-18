В Подмосковье пройдет IX фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ»

сегодня в 15:08

20 сентября в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино состоится IX Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». На фестивале соберутся более 750 участников из 28 муниципальных образований Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурсантов будет оценивать жюри во главе с народным артистом России Владимиром Девятовым. Специальный гость фестиваля ­­­­­­­­­– заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации народный ансамбль «Былина» из Белгорода.

В программе фестиваля конкурс лучших творческих коллективов, мастер-классы от профессионалов, интерактивные площадки, тематические фотозоны и развлекательная программа. Зрителей ждут выступления более 80 талантливых исполнителей.

Завершится праздник концертом с участием народного артиста России Владимира Девятова и фолк-группы «ЯR-Марка», также состоится награждение лауреатов фестиваля.

Начало мероприятия в 11:00, 0+

Место проведения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 3А, Центральный парк культуры и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.