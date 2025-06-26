В Подмосковье пройдет фестиваль «Серебристые облака»

4 и 5 июля в Кашире состоится XVI фестиваль «Серебристые облака», посвященный уникальному природному явлению, наблюдать которое можно в июне–июле в глубоких сумерках. Программа фестиваля включает как научно-популярную часть, так и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

4 июля на площадке Каширского краеведческого музея пройдут круглый стол с участием ученых, молодых исследователей, научных сотрудников музея космонавтики, института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, центра дополнительного астрономического образования ГПОУ г. Москва «Воробьевы горы», космонавтов и любителей астрономии, а также тематические мастер-классы, выставки, экскурсии.

5 июля в рамках праздничной программы на городской набережной гостей ждут тематические творческие площадки, мастер-классы, яркие фотозоны. Под открытым небом состоятся научное шоу, спортивный турнир, концерт лучших коллективов и исполнителей Каширы, показ «Космическая мода», выступление группы «Нетанцы» и Максима Зайца, флешмоб и самая популярная часть программы «Тротуарная астрономия» — встреча с астрономами, которые расскажут, что скрывает космос. Завершит вечер огненное шоу.

Фестиваль «Серебристые облака» проходит в Кашире ежегодно с 2009 года в последнюю пятницу июня или первую июля. Мероприятие посвящено работе Николая Ивановича Гришина, ученого-астронома и священника, который двадцать пять лет жизни отдал изучению этого редкого атмосферного явления.

В 2024 году фестиваль стал лауреатом Московского областного этапа международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек».

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