В Подмосковье пройдет акция «Сказочный хоровод» для детей

Сетевая акция «Сказочный хоровод» пройдет с 10 по 12 июня более чем в 100 домах культуры Подмосковья для детей из летних лагерей. Программа направлена на знакомство с творчеством русских писателей и поэтов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках акции в домах культуры организуют кинолектории с показом и обсуждением экранизаций произведений русской классики. Учреждения подготовили тематические программы, посвященные известным авторам.

В муниципальном округе Чехов в ДК «Ровесник» покажут фильмы по произведениям русских писателей, в ДК «Меридиан» обсудят детскую литературу Павла Бажова, в ДК «Родник» вспомнят творчество Александра Пушкина, а в ДК «Заря» — стихи Агнии Барто. ДК «Каскад» и «Современник» в Чехове и СДК «Всеволодово» в Электростали представят программу по творчеству Михаила Салтыкова-Щедрина к 200-летию писателя.

Кроме того, в летних лагерях пройдут викторины и творческие мастер-классы. В домах культуры имени Г. Конина в Егорьевске, «Металлург» в Королеве и «Радуга» в Чехове дети смогут проверить знания сказочных сюжетов.

В сельском доме культуры села Ашитково городского округа Воскресенск состоится интеллектуальный турнир по сатирической прозе. В Наро-Фоминске в ДК «Апрелевка им. О. Р. Кузнецовой» проведут квиз по творчеству Пушкина. В Красковском культурном центре и красногорских ДК «Красногорье» и «Луч» организуют мастер-классы по созданию сказочных иллюстраций и литературные чтения.

Подробности о программе акции и мероприятиях ко Дню России размещены на официальных страницах домов культуры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.