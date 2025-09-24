В Подмосковье продолжает работу выставка «Искусство в поиске. Цвет и форма»

В Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике музейном комплексе «Зарайский кремль» продолжает работу выставка «Искусство в поиске. Цвет и форма». В этом году тема экспозиции посвящена воображаемому путешествию на Восток. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Коломенско-Зарайский музей организует совместные выставки с существующими художниками, которые показывают живую связь современных произведений с артефактами прошлого. На выставке представлены произведения, созданные в наши дни художниками из Москвы, Абрамцева, Гжели, Скопина и Рязани.

Некоторые произведения наших современников вошли в постоянную экспозицию музея. Так работы художников воспринимаются как артефакты нашей эпохи. Так, с кувшином, созданном в начале XIX века неизвестным мастером в Гжели, соседствует кувшинчик гжельской художницы Эльвиры Зиноновой, выполненный в 2018 году. В окружении предметов из крестьянских домов Зарайского уезда представлены сосуды мастера из Скопина, народного художника РФ Татьяны Лощининой. Среди деревянных предметов мебели XIX — начала XX века можно увидеть резную шкатулку и табурет художника из Абрамцева Олега Данилова.

Выставка продолжит свою работу до 19 октября.

Адрес: Московская область, г Зарайск, ул. Музейная, д. 1А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.