В Подмосковье открыта экспозиция с самоварами, посвященная летним праздникам

Участники «Московской городской творческой студии» и изостудии «Арт-Детство» в возрасте от 6 до 17 лет представили работы, посвященные православным, древнеславянским и современным праздникам.

Ко Дню самовара выставили экспонаты из семейной коллекции Екатерины и Алексея Ульяновых. В том числе царские дровяные самовары XIX — начала XX века, различные предметы старины.

В экспозицию вошли около 20 работ преподавателя изостудии, художника Ульяновой Екатерины, автора художественно-просветительского проекта «Дом с самоваром. Живопись и коллекция», члена Творческого Союза художников России.

Гости выставки могут увидеть красочную жизнерадостную экспозицию, где даже рамы-наличники, обрамляющие работы, расписаны вручную.

Выставка приурочена к 20-летию изостудии «Арт-Детство». Это большой и дружный коллектив единомышленников состоит из педагога, детей и их родителей, и все беззаветно любят изобразительное искусство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.