В Подмосковье открыт прием заявок на международный конкурс чтецких работ им Чехова

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» объявляет о начале приема заявок на XVI международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова. Тема очередного конкурса — «Чехов и Салтыков-Щедрин». Конкурс проводится музеем при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсе приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных вузов, имеющие в программе дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово».

Заявки принимаются до 1 ноября 2025 на адрес Chekhov-konkurs@yandex.ru. Подробная информация об участии на сайте музея

Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2026 года. Победители отборочного тура будут выступать на гала-концерте в день рождения писателя 29 января в музее-заповеднике «Мелихово», где состоится награждение финалистов и дополнительная культурная программа для участников.

В жюри конкурса традиционно входят известные актеры, педагоги, мастера художественного слова.

Организаторы конкурса предоставляют иногородним участникам проживание и питание на время его проведения.

Каждый год для конкурса определяется специальная тема: «Чехов и Гончаров», «Чехов и Казаков», «Чехов и Бунин», «Чехов и Достоевский», «Чехов и Островский». Таким образом, в музее-заповеднике, помимо рассказов Чехова, звучат и произведения других классиков русской литературы, что делает конкурс более ярким и запоминающимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.