В Подмосковье открылась выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа»

17 декабря в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, открылась выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», приуроченная к 165-летию со дня рождения писателя и художника. В новом выставочном пространстве усадьбы можно увидеть 24 подлинных этюда гениального живописца из собрания музея-заповедника В. Д. Поленова и частной коллекции Алексея Жилина. Несколько работ, представленных на выставке, из фондов «Мелихово» — они временно покинули свои привычные места в экспозициях музея, чтобы стать частью большого проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Музею-заповеднику А. П. Чехова «Мелихово» 85 лет — это время не только подводить итоги, но и обновляться. Чехов, где бы ни жил, всегда был деятельным, везде созидал. Не терпел пустоты и небрежности, каждый уголок в чеховском Мелихове был возделан. Задача, которую мы видим сегодня в масштабной реконструкции усадьбы писателя — продолжать чеховские начинания. Теперь в музее есть и свой выставочный зал в миниатюре. Так деликатно вписавшийся в общую гармонию места. При том, наполнение этого пространства впечатляет: это полноценная экспозиционная площадка, а значит новые возможности разнообразить и дополнить посетительский опыт, возможности для межмузейного взаимодействия», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Открыла выставку куратор проекта, директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева: «Приглашая гостей в Мелихово, Антон Павлович писал: «Тут все в миниатюре: маленькая липовая аллея, пруд величиною с аквариум, маленькие сад и парк, маленькие деревья, но пройдешься раз-другой, вглядишься — и впечатление маленького исчезает.

Мы стараемся сохранять и оберегать эту уникальную мелиховскую атмосферу, наполняя камерные мелиховские пространства глубоким содержанием. Внешне строение выглядит скромным и непритязательным, но попадаешь в него, и ощущение маленького исчезает. Никогда еще в Мелихово не приезжало столько «левитанов».

Новая выставка — это диалог двух великих современников, двух непревзойденных мастеров пейзажа. Их диалог в жизни и творчестве, живописи и литературе.

Сходство мотивов и образов, художественных методов, принципов изображения природы у писателя и художника становится очевидным при сопоставлении и параллельном показе этюдов Левитана и текстов Чехова. А их точные и емкие высказывания о природе творчества и задачах искусства, о мастерстве и принципах создания пейзажа — «документально» комментируют эту близость.

Одним из первых впечатлениями от выставки поделился коллекционер Алексей Жилин, предоставивший для экспонирования большую часть работ Левитана. Он отметил, что в Мелихове этюды гениального пейзажиста раскрылись по-особенному: «Очень приятно присутствовать на этой выставке, и особенно приятно, что она открывает в Мелихове новое выставочное пространство. Здесь так уютно расположились работы Исаака Ильича, так они друг друга дополняют, создают полноценное впечатление от его творчества. Мне кажется, что подобные выставочные проекты в Мелихове должны стать традиционными, так как усадьба Чехова — это особая точка притяжения. И здесь есть все для развития и роста».

Заведующая отделом экспозиционно-выставочной деятельности Музея-заповедника В. Д. Поленова Марина Глашкина подчеркнула атмосферу выставки: «Я рада приветствовать вас на открытии столь теплой, душевной выставки. Левитан всегда говорил, что главное найти мотив. Так вот, у этой выставки такой мотив есть. Здесь представлены работы и из нашего музея, их немного, но они очень хорошие, душевные. Мы давно сотрудничаем с „Мелихово“, наша дружба началась не сегодня, и я надеюсь, мы продолжим взаимодействовать и в будущем».

Выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» продлится до 4 июня 2026 года. 0+.

Подробная информация и билеты — на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово.

