В Подмосковье открылась выставка «Иллюзия театра. Театр Гонзаги в Архангельском»

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась выставка «Иллюзия театра. Театр Гонзаги в Архангельском», где представлены предметы из собрания Государственного музея-заповедника «Архангельское». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Театр в Архангельском отличается среди усадебных театров Москвы и ее округи. В этом театре главная роль отводилась не актерам, а декорациям. Созданные итальянским художником-декоратором Гонзаги по заказу князя Юсупова декорации составляли основу спектакля: под музыку усадебного оркестра менялись картины.

На выставке представлены оригинальные чертежи, элементы украшения интерьеров театра, макеты театра с разными видами декораций по рисункам Пьетро Гонзаги, а также разного рода аутентичные осветительные приборы, которые бытовали в усадебном театре, а сейчас составляют гордость музейного собрания. До наших дней дошли не только элементы убранства зрительного зала и театральной машинерии, но и подлинные декорации Гонзаги, не сохранившиеся более ни в одном из европейских театров.

В экспозиции также представлены предметы из собственного собрания музея-заповедника «Дмитровский кремль», посвященные театру Апраксиных в Ольгово.

Выставка продлит свою работу до 11 января 2026 года.

Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника или в кассе.

Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, 17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.