В Подмосковье наградили лауреатов Международного кинофестиваля «День Победы»

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19 апреля в Доме культуры Горки-10 Одинцовского округа состоялась торжественная церемония закрытия III Международного кинофестиваля «День Победы» и награждение победителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В адрес фестиваля поступили 230 заявок, в конкурсную программу вошли 78 работ, среди которых документальные и игровые фильмы, а также музыкальные видеоклипы из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Всех финалистов отметили дипломами лауреатов и участников фестиваля.

За время проведения кинофорума состоялось более 50 кинопоказов на 30 фестивальных площадках Одинцовского округа, Красногорска, Подольска, Лыткарино, Солнечногорска и Москвы, которые посетило порядка 5 тыс. зрителей. В рамках фестиваля прошли встречи с создателями кинокартин, были организованы круглые столы, мастер-классы, творческие беседы с представителями современной киноиндустрии. Впервые в фестивальной программе состоялся питчинг проектов.

Профессиональное жюри фестиваля возглавил народный артист РФ Андрей Соколов. Во главе зрительского жюри была народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

На торжественной церемонии закрытия III Международного кинофестиваля «День Победы» подвели итоги кинофорума. Обладателем гран-при фестиваля стал игровой полнометражный фильм «1941. Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова. В конкурсе документальных фильмов победила работа режиссера Олега Штрома «Совьетичи». Специального приза в этой категории удостоился документальный фильм «Наташино дело» режиссеров Марины Труш и Владимира Самородова.

В конкурсе документальных фильмов о событиях на Донбассе (спецноминация) лучшей признана работа режиссера Ульяны Герасимовой «На фронт». Специальное упоминание жюри — у документального фильма «Женщины на линии огня» режиссера Александра Тяпова.

В конкурсе короткометражных игровых картин победила картина «Фагот» Анны Артамоновой. Специального приза жюри удостоен фильм «Кольцо» Марии Лукавской.

В конкурсе музыкальных видеоклипов о Великой Отечественной войне и о событиях на Донбассе (спецноминация) победителем стал видеоклип Александра Юрасова «Мы вернемся». Специальное упоминание жюри — «Я — Гойя!» Карины Даниленко и «Папа» Виктора Завьялова.

В конкурсе советских художественных фильмов 1941–1950 годов выпуска победила «Повесть о настоящем человеке» режиссера Александра Столпера. По итогам питчинга проектов короткометражных документальных военно-патриотических картин лучшим признали проект «Детям о Родине» режиссера Ивана Антонова и продюсера Сергея Аверина.

Специальные призы от партнеров фестиваля достались музыкальному клипу «Жди меня», документальному фильму «Донбасс. Истерзанное сердце России» и другим работам.

Завершилась торжественная церемония закрытия концертом популярных артистов.

Фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре администрации Одинцовского округа.

Больше информации об итогах III Международного кинофестиваля «День Победы» на сайте мероприятия.

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