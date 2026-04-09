В Подмосковье наградили лауреатов фестиваля-конкурса «Мастер мюзикла»

«Это абсолютно уникальный конкурс, потому что нигде больше в стране его нет. И это очевидное пополнение бурно развивающегося мюзикла в нашей стране. Пополнение артистическое и творческое, я его уже вижу. Потому что сегодня на сцене <…> были уже готовые артисты. От самых маленьких (которая получила Гран-при) до больших и взрослых артистов. Это очень здорово. Я очень благодарен жюри, которое делает огромную работу, и благодарен организаторам, которые осмелились организовать такой сложный конкурс», — сказал народный артист России, композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Гран-при конкурса получила из рук Максима Дунаевского девятилетняя Алиса Искакова из подмосковного Одинцова. Девочка стала заниматься вокалом с семи лет. На конкурсе она исполнила произведение из киноленты про «Красную шапочку».

«Искусство, конечно, наполняет человека прекрасным и дает толчок к развитию во всех областях. Для детей это особенно важно. Ведь уже доказано, что ребенок, который учится в музыкальной школе, преуспевает и в общеобразовательной школе. Это большая радость, что у нас такая талантливая молодежь в нашем Подмосковье. Этот фестиваль-конкурс открытый областной, и мы надеемся, что он станет всероссийским. <…> Я в этом году присутствовала и работала уже пятый год, я надеюсь, что наш фестиваль будет развиваться и улучшаться», — рассказала журналистам певица, композитор Ольга Панюшкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

