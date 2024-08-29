В Подмосковье дети из Луганска попробовали себя в роли художников

Дети из Луганска, Алчевска, Антрацита, Свердловска и Стаханова в количестве 18 человек посетили Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре, затем попробовали себя в роли художников, сообщает пресс-служба благотворительного проекта «Синергия добра».

Все 18 подростков являются воспитанниками ГКУ ЛНР «Семейный центр». Сначала они посетили обзорную экскурсию по Собору Воскресения Христова, затем попробовали себя в роли художников, который работают с масляными красками. Во время мастер-класса мастера по живописи вместе с ребятами обсудили их работы.

«Сегодня в рамках проекта на территории музея „Новый Иерусалим“ мы проводим 4-й художественный мастер-класс с детьми из семейных центров ЛНР. Мы уже успели подружиться и узнать друг друга. Дети посетили московский Кремль, Исторический музей на Красной площади. Но в этот приезд мы хотим показать ребятам не только Подмосковье и Москву с их историческими, культурными достопримечательностями, но и разные сферы профессионального развития, где они могут себя реализовать», — рассказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

Также она отметила, что юные гости уже посетили МИД России, где послушали лекцию о работе дипломатов, задали много интересующих вопросов. А еще они повстречались с представителями „Горпроекта“, где получили первые навыки проектирования высотных зданий, поработали с искусственным интеллектом.

«Мы надеемся, что поездка не только оставит у детей незабываемое впечатление от увиденного, но и даст возможность задуматься о будущем и о самореализации», — добавила Максимова.

Представители движения «Волонтеры Подмосковья» на протяжении всей поездки сопровождали детей из реабилитационного центра.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья отправили в Донецкую Народную Республику гуманитарную помощь.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что население и власти Московской области помогают также и жителям Курской области. Он поручил главам региона посетить пункты временного содержания и лично убедиться, что куряне разместились с комфортом.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.