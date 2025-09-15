В Подмосковье более 12 тыс человек посетили мероприятие «Парковый кросс»

В выходные в 64 парках Московской области прошло спортивное мероприятие «Парковый кросс». Гости приняли участие в забегах «Скорость природы», мастер-классах от профессиональных спортсменов, эстафетах для детей «Чемпионы» и других активностях. Мероприятие посетили более 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Городской парк Чехова провел для гостей разминку от мастера спорта России по спортивной борьбе Михаила Авдаляна, массовый забег, спортивные эстафеты и состязания для детей. Желающие приняли участие в открытом турнире по шахматам.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гости отправились на флешмоб-разминку, турнир на меткость для детей и мастер-класс по рубке шашкой. Во время мероприятия работала фотовыставка, посвященная спортсменам округа.

Парк «Детский городок» Щелкова организовал разминку, мастер-класс от профессионального спортсмена по джампингу, забег и занятие йогой. Юные гости парка приняли участие в спортивной эстафете, а также в играх на меткость в корнхолл и дартсе.

Городской парк Каширы собрал гостей на утреннюю разминку для всей семьи, занятие йогой на свежем воздухе и спортивную эстафету. Помимо этого, посетители сыграли в гигантскую дженгу, настольный теннис и дартс.

Во Фрязинском лесопарке прошли соревнования по спортивному ориентированию и мастер-класс по боксу. Гости посетили фотовыставку, посвященную достижениям спортсменов летних видов спорта.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.