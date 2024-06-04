В Подмосковье 7 июня пройдет литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: поэт»

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7 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина открывается литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Традиционный литературный фестиваль было решено провести в усадьбе «Большие Вяземы», тесно связанной с именем великого поэта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль является одним из наиболее ярких литературных событий региона, которое исследует различные направления литературного творчества и их симбиоз с другими видами искусств. Он предоставляет площадку для свободного самовыражения молодых талантливых авторов, дает пространство для демонстрации красоты и актуальности поэтического творчества.

В рамках фестиваля пройдут художественные чтения российских актеров и поэтов, музыкальные и театральные программы, поставленные по великим произведениям русской литературы.

В день открытия фестиваля, 7 июня, в программе моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое». Он прочтет стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама.

8 июня гостей праздника поэзии ждет спектакль народного артиста России Виктора Сухорукова «Счастливые дни». Это монолог о людях, о встречах и расставаниях, о дружбе и предательстве, о горе и радости, о любви и преданности.

В этот же день зрители увидят музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи» с программой, составленной специально для фестиваля, в основе которой поэтические монологи народного артиста России Алексея Кравченко, российских актеров театра и кино Даниила Страхова и Сергея Шнырева.

9 июня запланированы выступления артистов и поэтов. Вход на фестиваль в этот день будет свободным.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье».

Организаторы: Министерство культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“, ГАУК МО „Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина“.

Партнеры фестиваля: сеть книжных магазинов «Читай-город», радиостанция «Наше радио», компания «Игорница».

Возрастное ограничение: 12+. Билеты можно приобрести на сайте www.museum-gol.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.