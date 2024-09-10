В Подмосковье 14 сентября пройдет мероприятие «Живописный парк»

Жителей Московской области 14 сентября приглашают на общеобластное мероприятие «Живописный парк». Посетителей будут ждать пленэр под открытым небом, выставки художников, модные показы, фотоквесты и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк «Победа», Талдомский г. о., приглашает всех желающих на фотовыставку «Семейный альбом господ Салтыковых» и мастер-класс по карвингу. Посетителей ждут выступление духового оркестра, фотоквест по живописным уголкам парка и многое другое.

В Дрезненском городском парке, Орехово-Зуевский г. о., для гостей пройдут осенний бал и модный показ «Яркая осень». Все желающие смогут получить профессиональные фотографии, сделанные на территории парка.

В парке «Ривьера», Можайский г. о., откроются выставка работ русского фотографа Сергея Прокудина-Горского, фотозона «Осенние краски» и чайная зона. Помимо этого, состоятся творческие мастер-классы по гончарному мастерству, изобразительному искусству в технике «винная гризайль» и мастер-класс по стринг-арту — особой технике создания изображений с помощью нитей. Завершится программа осенним концертом в стиле квартирник.

Зарайский центральный парк приготовил для гостей выставку союза художников «Московиты» и концертную программу с участием местных творческих коллективов.

В городском парке, г. о. Кашира, все желающие смогут принять участие в пленэре и мастер-классе по плетению осенних венков. Кульминацией праздника станет концерт ансамбля русской песни «Родные напевы».

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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