В Подмосковье 13 тыс человек приняли участие в мероприятии «Азбука спорта»

В выходные в 65 парках Московской области состоялось общеобластное спортивное мероприятие «Азбука спорта». Гости приняли участие в массовых зарядках «А» — акробатика, «Б» — бег, «Г» — гимнастика», семейных эстафетах, турнирах по парковому волейболу, спортивных мастер-классах и других активностях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел кросс-полумарафон «ОдинцовоRun» и семейные эстафеты «Каникулярный забег». Участники и победители получили памятные призы и медали.

В Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске прошли семейные эстафеты «Каникулярный забег», мастер-классы на тему здорового образа жизни и турнир по парковому футболу «Кубок осеннего парка». Гости парка посетили фотовыставку, посвященную спортсменам округа.

В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском взрослые и дети приняли участие в массовой зарядке, спортивно-игровой программе «Веселые старты», мастер-классе по самообороне, а также в легкоатлетическом забеге. Для посетителей работала чайная станция. Все желающие сделали памятные фотографии в тематической фотозоне «Я чемпион».

Парк Детский городок «Сказочный» в Красногорске провел товарищеские матчи по футболу и волейболу, спортивную эстафету, канатный батл и творческий мастер-класс «Спортивные рекорды».

В парке Мира Коломны состоялись массовая зарядка и семейная эстафета «Каникулярный забег». Гости приняли участие в турнирах по волейболу и футболу и посетили тематическую фотозону «Юный чемпион».

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.