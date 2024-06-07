В Петербурге выделят 37 млн руб на реставрацию театра балета имени Якобсона
В Петербурге объявлен конкурс на реставрацию театра балета имени Якобсона
Объявлен конкурс на поиск подрядчика для работ в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета имени Леонида Якобсона. Стоимость запланированных работ оценили в 37,2 миллиона рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на портал госзакупок.
Желающие могут подать заявки на участие в конкурсе до 24 июня. Подведение итогов запланировано на 27 июня.
Между тем в Москве хотят потратить почти 35 миллионов рублей на ремонт в здании Министерства иностранных дел РФ. Компании-исполнителю предстоит провести работу на 15-16 этажах здания российского МИДа. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июня.