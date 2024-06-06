Ремонт здания МИД в Москве обойдется в 35 млн руб
На ремонт здания МИД России в Москве выделят 34,7 млн рублей
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В Москве организован конкурс на поиск подрядчика для ремонта в здании министерства иностранных дел РФ. Речь идет о ремонтных работах в помещениях для размещения сотрудников и систем, пока будет вестись реконструкция правой пристройки высотного здания внешнеполитического ведомства, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на портал госзакупок.
На ремонт выделят 34,734 миллиона рублей. Судя по техническому заданию, исполнителю предстоит работать на 15-16 этажах здания российского МИДа.
На сайте государственных закупок говорится, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июня.
Итоги подведут 18 июня.