Ремонт здания МИД в Москве обойдется в 35 млн руб

В Москве организован конкурс на поиск подрядчика для ремонта в здании министерства иностранных дел РФ. Речь идет о ремонтных работах в помещениях для размещения сотрудников и систем, пока будет вестись реконструкция правой пристройки высотного здания внешнеполитического ведомства, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на портал госзакупок.