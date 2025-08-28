В Петербурге в ночь с 5 на 6 сентября пройдет звуковое шоу «Поющие мосты»

В ночь с 5 на 6 сентября пройдет звуковое шоу «Поющие мосты» в честь 95-летия народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга композитора Андрея Петрова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мы каждый год отмечаем день рождения Андрея Петрова на „Поющих мостах“. Для Петербурга и всей страны он — не просто выдающийся композитор, а часть культурного кода города, автор музыки, которая сопровождает нас десятилетиями», — рассказал генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Также он отметил, что в ночь празднования над городом прозвучат фрагменты императорского вальса из фильма «Бедный, бедный Павел», знаменитой песни «У природы нет плохой погоды» в исполнении Людмилы Сенчиной и увертюры из кинофильма «Укрощение огня». Начало программы традиционно запланировано на 1:10, откроет программу Гимн Великому городу из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник».

Стоит отметить, что «Поющие мосты» проходят в Санкт-Петербурге с 2016 года по инициативе редакции «Петербургского дневника» и поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ. В разное время на звуковом шоу представляли разные произведения петербургских и ленинградских композиторов в симфоническом исполнении.