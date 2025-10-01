В Петербурге простились с актером Геннадием Ниловым

В Центральном зале на Большой Охте в Санкт-Петербурге 1 октября прошла церемония прощания с советским и российским актером Геннадием Ниловым, сообщает сайт MK.Ru .

«Пришли все близкие, родственники. Плакали и провожали с аплодисментами. Внучка Елизавета тоже пришла и долго стояла с гробом», — сказала корреспондент Камилла Латыпова.

По ее словам, атмосфера на церемонии было очень тяжелой, все пришедшие переживают утрату. На прощании присутствовали его сын Алексей, внуки Никита и Елизавета, из коллег — депутат Анастасия Мельникова.

Самая известная работа Нилова — это звездная роль в фильме «Три плюс два». Он участвовал во многих кинематографических и театральных проектах, являясь частью труппы Театра им. Ленсовета. За долгие годы работы он воплотил множество образов, в которых публика особенно ценила его сдержанность и достоинство. Именно эти черты вызывали наибольший отклик у зрителей в его исполнении. Актеру было 88 лет.

