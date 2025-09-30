Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов

Телеведущая Ника Стрижак рассказала, что актер Геннадий Нилов, известный по фильму «Три плюс два», скончался. Ему было 88 лет, сообщает «Царьград» .

«Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма „Три плюс два“. Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным», — отметила Стрижак.

По информации Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, артист скончался 29 сентября. Церемония прощания назначена на 1 октября и пройдет в Центральном зале Городской ритуальной службы Северной столицы — начало в 10:00. Похороны пройдут в Приозерске Ленинградской области.

Комедия «Три плюс два», вышедшая в 1963 году, является одной из самых популярных среди советских картин. Захватывающий сюжет о приключениях троих приятелей на диком пляже и их встрече с двумя девушками покорил сердца многих. В этом фильме Геннадий Нилов сыграл роль физика Романа, а его партнерами по съемочной площадке были Наталья Фатеева, Андрей Миронов и Евгений Жариков.

Помимо работы в «Три плюс два», Нилов участвовал во множестве кинопроектов и спектаклей, был актером Театра им. Ленсовета. Его продолжительная творческая деятельность ознаменована ролями, в которых зрители видели, прежде всего, скромность и благородство. Эти качества особенно импонировали публике в его актерской игре.

