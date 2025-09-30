Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов
Фото - © РИА Новости
Телеведущая Ника Стрижак рассказала, что актер Геннадий Нилов, известный по фильму «Три плюс два», скончался. Ему было 88 лет, сообщает «Царьград».
«Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма „Три плюс два“. Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным», — отметила Стрижак.
По информации Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, артист скончался 29 сентября. Церемония прощания назначена на 1 октября и пройдет в Центральном зале Городской ритуальной службы Северной столицы — начало в 10:00. Похороны пройдут в Приозерске Ленинградской области.
Комедия «Три плюс два», вышедшая в 1963 году, является одной из самых популярных среди советских картин. Захватывающий сюжет о приключениях троих приятелей на диком пляже и их встрече с двумя девушками покорил сердца многих. В этом фильме Геннадий Нилов сыграл роль физика Романа, а его партнерами по съемочной площадке были Наталья Фатеева, Андрей Миронов и Евгений Жариков.
Помимо работы в «Три плюс два», Нилов участвовал во множестве кинопроектов и спектаклей, был актером Театра им. Ленсовета. Его продолжительная творческая деятельность ознаменована ролями, в которых зрители видели, прежде всего, скромность и благородство. Эти качества особенно импонировали публике в его актерской игре.
