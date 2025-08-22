В Петербурге пройдет книжный медиадень

На Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге в воскресенье, 24 августа, в рамках фестиваля «Книжные аллеи» пройдет медиадень, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Торжественное открытие начнется в 12:00 с шоу барабанщиц, затем посетители встретятся с издателем и главным редактором издания Кириллом Смирновым. Он представит книги, посвященные подвигу ленинградских спортсменов в годы блокады, и фотоальбом «Вечерний Санкт-Петербург».

«Будут книги, музыка, встречи с писателями и журналистами, лекции для детей и взрослых. И конечно — конкурсы. Например, флешмоб „Сдаем дневники“: накануне 1 сентября мы ищем самые смешные и остроумные записи учителей в школьных дневниках», — сказал Смирнов.

В 14:05 на площадке стартует детская программа, в 14:30 куратор детской программы Марина Терехова расскажет о роли дневников в детской литературе, а в 15:40 пройдет мастер-класс по рисованию героя комикса Славы Самбо.

Затем гости старшего поколения смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе, а в 17:00 и 17:40 запланированы встречи с писателем Александром Пелевиным и паблик-ток с актером театра и кино Андреем Ургантом.