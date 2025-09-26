В Петербурге открыли выставку «Освободители Европы»

В Центре гражданско-патриотического воспитания «Знаменосцы Победы» в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Освободители Европы». Она посвящена крупнейшим военным операциям и героям Великой Отечественной войны, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мы открываем интереснейшую выставку, посвященную героическим годам, которые довелось пережить нашим старшим поколениям — отцам, дедам и прадедам. Советская армия освободила тогда 13 столиц в Европе», — заявил директор Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации Владимир Мителенко.

По его словам, несмотря на сегодняшние изменения в международных отношениях, очень важно помнить о подвигах героев Победы.

Первоначальным толчком к созданию выставки послужил исследовательский смотр, начавшийся в ноябре минувшего года. В нем приняли участие ученики школ, студенты и люди старшего возраста, представлявшие повествования о своих родных и соотечественниках, воевавших за освобождение европейских государств в период 1944–1945 гг. Материалы принимались в разнообразных видах: сочинения, слайд-шоу, видеофильмы и даже комиксы.

