В Петербурге откроется музей народного артиста СССР Юрия Темирканова

В Санкт-Петербурге в Детской школе искусств, названной в честь народного артиста СССР Юрия Темирканова, откроется музей, посвященный его памяти, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Музей будет посвящен жизни и творчеству Юрия Темирканова, выдающегося деятеля культуры, народного артиста СССР. Присвоение школе имени Темирканова, ушедшего из жизни в ноябре 2023 года, стало знаком признания его огромного влияния на мировую культуру.

Как отмечает директор школы, Александр Овчинников, новый музей станет не просто экспозицией, а платформой для продолжения творческого общения маэстро с молодыми талантливыми музыкантами.

Экспозиция включит в себя богатейшие архивные материалы, среди которых редкие фотоснимки, документы, афиши, концертные программы, а также личные вещи Юрия Хатуевича.

Центральное место займет интерактивная панель, предоставляющая возможность посетителям всесторонне изучить биографию музыканта, его достижения и наиболее известные произведения, исполняемые под управлением его оркестра. Данная панель была передана школе в дар Международным фондом культурных инициатив Юрия Темирканова.

Открытие музея будет отмечено торжественным концертом. Впервые в Петербурге прозвучат произведения Бориса Темирканова, дирижера и композитора, старшего брата маэстро. В концерте примут участие как музыканты и артисты, работавшие вместе с Юрием Хатуевичем, так и представители нового поколения петербургских исполнителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.