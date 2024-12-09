В Петербурге на новогодних праздниках покажут цирковое шоу по сказке Андерсона
С 29 декабря по 8 января в КСК «Арена» пройдет новогоднее гастрольное шоу Большого Московского цирка. Постановка «Стойкий оловянный солдатик» будет показана 22 раза, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Шоу следует сюжету сказки, но выполнено на языке цирка нашей креативной командой: большими профессионалами, людьми, которые любят свое дело. В первую очередь это высокопрофессиональное шоу с шикарным трюковым репертуаром и всем тем разнообразием, которым может порадовать Большой Московский цирк», — отметил Аскольд Запашный.
Посетители увидят выступления дрессированных верблюдов и пум, балерину, исполняющую танец на спине скачущей лошади, акробатов на качелях, гимнастов на ремнях, а также огненное шоу. В этой версии концовка будет счастливой — добро и любовь главных героев одержат победу над злом, а исполнители негативных ролей — клоуны — скорее развеселят, чем испугают зрителей.
Поражающие костюмы, акробаты и животные — все элементы современного цирка служат для раскрытия сказочной истории, полной эмоций и переживаний, добавил Запашный.
Среди артистов будут международные призеры международных цирковых фестивалей. Также гостей ждут уникальные номера с животными, демонстрирующие гармонию между человеком и природой.