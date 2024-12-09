В Петербурге на новогодних праздниках покажут цирковое шоу по сказке Андерсона

С 29 декабря по 8 января в КСК «Арена» пройдет новогоднее гастрольное шоу Большого Московского цирка. Постановка «Стойкий оловянный солдатик» будет показана 22 раза, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Шоу следует сюжету сказки, но выполнено на языке цирка нашей креативной командой: большими профессионалами, людьми, которые любят свое дело. В первую очередь это высокопрофессиональное шоу с шикарным трюковым репертуаром и всем тем разнообразием, которым может порадовать Большой Московский цирк», — отметил Аскольд Запашный.

Посетители увидят выступления дрессированных верблюдов и пум, балерину, исполняющую танец на спине скачущей лошади, акробатов на качелях, гимнастов на ремнях, а также огненное шоу. В этой версии концовка будет счастливой — добро и любовь главных героев одержат победу над злом, а исполнители негативных ролей — клоуны — скорее развеселят, чем испугают зрителей.

Поражающие костюмы, акробаты и животные — все элементы современного цирка служат для раскрытия сказочной истории, полной эмоций и переживаний, добавил Запашный.

Среди артистов будут международные призеры международных цирковых фестивалей. Также гостей ждут уникальные номера с животными, демонстрирующие гармонию между человеком и природой.