В Павловском Посаде прошел театральный фестиваль «Летние звезды»

В доме-музее Вячеслава Васильевича Тихонова в Павловском Посаде состоялся открытый театральный фестиваль «Летние звезды», который подарил зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления. В этот день перед зрителями выступили талантливые коллективы из Павловского Посада и других городов Подмосковья, представив разнообразные постановки — от народных сказок до философской прозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные артисты из музыкального театра «Гагарин» под руководством Елены Юрьевны Войнаковой представили два ярких спектакля: «По щучьему велению» — красочная музыкальная постановка по мотивам русской народной сказки. А также — «Верить, надеяться… и любить» — пронзительный спектакль, построенный на песнях военных лет. Юные актеры передали всю глубину эмоций, связанных с тяготами войны, но в то же время — с непоколебимой верой в победу и любовь к Родине.

Театральный коллектив Дворца культуры «Павлово-Покровский» под руководством Валентины Ивановны Соловьевой представил отрывок из знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Эта трогательная история о дружбе, ответственности и поиске смысла жизни никого не оставила равнодушным.

Организаторы фестиваля выражают огромную благодарность всем театральным коллективам за их творчество, преданность искусству и умение вдохновлять зрителей.

«Фестиваль «Летние звезды» вновь доказал, что театр — это не просто искусство, а живая история, способная объединять людей разных поколений. Надеемся, что в следующем году мероприятие станет еще масштабнее и подарит новые встречи с талантливыми артистами!» — отметили представители оргкомитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.