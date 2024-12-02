В Павловском Посаде 7 декабря пройдет Московский областной фортепианный конкурс

7 декабря в музыкальной школе имени Е. П. Дербенко Павловского Посада состоится Московский областной фортепианный конкурс по чтению с листа «Первое прикосновение». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтение с листа — это важный и сложный навык для всех учеников музыкальной школы. Играть произведение по нотам первый раз, при этом, стараясь выполнять нотные обозначения — не просто.

Но, тем не менее, в конкурсе примут участие более 20 ребят из разных городов Московской области, в том числе из Павловского Посада.

Председатель жюри конкурса — старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, Лауреат международных конкурсов Сухорукова Ирина Игоревна.

Члены жюри:

Сац Аглая Александровна, лауреат международных конкурсов, преподаватель музыкальной школы РАМ им. Гнесиных, концертмейстер РАМ им. Гнесиных;

Кондрацкая Наталья Александровна, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Московского областного базового музыкального колледжа им. Скрябина.

Открытие конкурса в 11:00, вход свободный. Без возрастных ограничений.

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