В Павлово-Посадском округе показали спектакль о царе Салтане

Благотворительный показ спектакля «Сказка о царе Салтане» прошел 20 марта в доме культуры «Филимоновский» в Павлово-Посадском округе. Постановку представил Долгопрудненский театр «Город» для юных зрителей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль в профессиональной постановке Долгопрудненского театра «Город» организовали для детей Павлово-Посадского округа. Проект реализуется при поддержке депутата Московской областной думы Линары Самединовой.

С 2024 года театральные коллективы выезжают в города Подмосковья с лучшими постановками. За это время состоялось 19 спектаклей, которые посетили более 5 тыс. жителей региона.

«Театральные коллективы с 2024 года путешествуют по городам региона, знакомя нас с лучшими постановками родного края. Благодарю организаторов, артистов театра «Город» и всех, кто сделал этот день особенным для наших детей. Ваш труд дарит не просто спектакль, а настоящую сказку, веру в добро и волшебство!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Зрители отметили интерактивные элементы постановки и сладкие подарки за правильные ответы.

«Спасибо всем актерам за такой замечательный спектакль. Дети остались довольны. Особенно радовал детей небольшой интерактив и сладкие подарки за правильные ответы. Отдельная благодарность Линаре Раимовне», — сказала Валентина С.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.