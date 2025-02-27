В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 1 марта пройдет мероприятие ко дню кота

1 марта в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдет мероприятие « МАРТовские КОТики в ПАРКе » , посвященное Дню кота. Праздник уже успел стать традиционным событием, на котором собираются любители кошек, а на активностях знакомят с особенностями кошачьей жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день в парке пройдет благотворительная акция по сбору помощи воскресенскому приюту для животных «Мамонтенок». С некоторыми кошками-питомцами можно будет познакомиться и забрать домой. Специалисты ветеринарной клиники проведут консультации.

Посетители примут участие в тематических мастер-классах по росписи кофейных котиков, по созданию значков-талисманов и игрушек-котов из синельной проволоки. Юных гостей приглашают на интерактивную викторину, а также представление театра ростовых кукол «Софит» и просмотр советских мультфильмов про котов.

На протяжении всего мероприятия будет работать ярмарка сувениров и изделий ручной работы «Культурный код — культурный кот», фотозона, оформленная детскими рисунками. Все желающие смогут получить котоотрытки и сделать аквагрим.

Начало в 12:00. Вход свободный.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.