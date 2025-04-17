В парке Талалихина Подольска с 19 апреля заработают аттракционы

С 19 апреля в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в связи с приходом теплой погоды откроется зона с аттракционами и заработают точки питания. В первую очередь запустят шесть аттракционов «Гусеница», «Цепочная карусель», «Колесо обозрения», а также детские карусели «Корсар» «Космос» и «Лошадки». К сезону планируют открыть ещё четыре аттракциона, в том числе запустить отреставрированный «Емеля». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Аттракционы будут работать со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00 и в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00, в понедельник будет выходной. Аттракционы работают только при температуре выше +12 °C и исключительно в ясную погоду, поэтому график может меняться.

Отдельным категориям граждан предоставят льготы при предъявлении кассиру соответствующих документов. В том числе ветеранам, детям-инвалидам, участникам СВО и их семьям можно кататься бесплатно, детям из многодетных семей за 50% от стоимости билета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это – важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», - сказал Воробьев.