В парке Солнечногорска запланированы мероприятия для всей семьи

С 18 по 24 ноября в городском парке культуры и отдыха г. о. Солнечногорск организуют различные активности для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе запланированы викторины, мастер-классы и анимационная программа. Возраст участников — от трех лет. Также состоится забег, участие в котором смогут принять все желающие от 16 лет. Вход на мероприятия свободный.

«Мы стараемся разнообразить досуг жителей и гостей муниципалитета. До наступления холодов есть отличная возможность провести время с семьей и посетить мероприятия в парке. Любители активного отдыха могут принять участие в традиционном забеге ParkRun», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Организация таких мероприятий на регулярной основе стала возможной благодаря реализации программы губернатора «Парки Подмосковья».

Следить за обновлениями и новостями можно на афише парка и в телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.