В парке Солнечногорска проведут бесплатные мероприятия для взрослых и детей

Жители и гости муниципалитета смогут посетить разнообразные мастер-классы и активности. Мероприятия проведут в рамках губернаторского проекта «Весна в парках Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для детей подготовили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игровую программу, викторину «PRO безопасность» и зарядку для всей семьи. Любители активного времяпровождения смогут присоединиться к забегу «5 вёрст» на набережной «Выстрел».

«В честь Дня памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей, состоится лекция о безопасности, которую рекомендую послушать и взрослым, и детям. Также погода позволяет организовывать больше мероприятий на свежем воздухе, чтобы жители могли провести время с семьей и друзьями», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка, в телеграм-канале https://t.me/park_soln и на сайте https://parki.mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.