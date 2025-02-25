В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа запланированы мероприятия

С 24 февраля по 2 марта в парке «Скитские пруды» г. Сергиев Посад для жителей и гостей округа подготовили развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

27 февраля в досуговом центре «Под Крышей» для всех желающих проведут «Танцевальный фейерверк». 26 февраля пройдут бальные танцы от клуба «Активное долголетие», а после жителям прочитают лекцию на тему: «У монастырских стен».

1 марта жителей ждет насыщенная программа: еженедельные страты «5 верст» для юных гостей парка, мастер-класс по фигурному катанию, мастер-класс «Ангелы-скрутки» из ткани, два тренинга от школы безопасности «Стоп угроза» и мастер-класс по скрапбукингу от ДТДМ «Истоки» для взрослых и детей.

2 марта на территории парка пройдет мероприятие «Солнечная Масленица». Жителей ждут традиционные мастер-классы, масленичные игры и конкурсы, ярмарка народных промыслов, бесплатное угощение блинами и многое другое. Начало в 12:00.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.